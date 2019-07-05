İngiltere'nin Cebelitarık'ta İran'a ait petrol tankerine el koymasının ardından tansiyon yükseldi.

Tahran, İngiltere'nin eyleminin kabul edilemez olduğunu belirterek, tankerin derhal bırakılmasını istedi.

Tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarını delerek Suriye'ye petrol taşıdığını savunan Cebelitarık yönetimi ise, gözaltına alınan 28 kişilik mürettebatı suçlu değil, olayın şahidi olarak gördüklerini ifade etti.

Mürettebatın büyük bir kısmının Hindistanlı olduğu, aralarında Pakistanlı ve Ukraynalıların da bulunduğu açıklandı.

İngiltere'nin gemiyi Washington yönetiminin isteği ile durduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin memnuniyetini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu, "ABD ile müttefikleri, Tahran ve Şam rejimlerinin bu yasa dışı ticaretten kazanç elde etmelerini önlemeye devam edecek."

"Grace 1" adlı geminin Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını ihlal ederek Suriye'nin Banyas rafinerisine petrol taşıdığı iddia ediliyor.

Resmi belgelere göre petrol Irak'tan, ancak Panama bandıralı geminin İran petrolü taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: TRT Haber



