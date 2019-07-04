Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin, İran'a ait petrol tankerini alıkoyması hakkında, açıklamada bulundu.

Bolton, ABD ve müttediklerinin Suriye ve İran hükümetlerinin bu yasa dışı ticaretten kazanç elde etmelerini önlemeye devam edeceğini söyledi.

İran'a ait petrol tankeri alıkonulmuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu açıklamıştı.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

Kaynak: Reuters