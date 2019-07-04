Almanya'nın en büyük telekom şirketi Deutsche Telekom Bonn, Berlin'de 5G teknolojisini kullanıma aldı. Şirket bu teknolojiye uygun Samsung S10 telefonları da 900 euro civarında bir fiyata satmaya başladı.

5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor.

Almanya Federal Şebeke Ajansı'nın düzenlediği 5G ihalesinde Deutsche Telekom'un da dahil olduğu dört Alman şirket altyapının kurulması için 6,5 milyar euro ödemeyi taahhüt etmişti. Deutsche Telekom bu çerçevede 2 milyar euronun üzerinde ödeme yapacak.

Kaynak: Deutsche Welle