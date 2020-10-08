Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri alıyor; Ermenistan ise sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan yerlerden biri de Goranboy vilayetiydi.



TRT Haber, vilayete bağlı Tapkarakoyunlu köyüne gitti, Ermenistan güçlerinin acımasızlığını görüntüledi.

"Burası 27 yıldır ateş altında"

Köyde yaşayanlar, uzun yıllar taciz ateşlerine maruz kalmalarına rağmen köylerini boşaltmadı.

Tapkarakoyunlu sakinlerinden Mehmetov Maksut, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin şunları söyledi:

"Burası 27 yıldır ateş altında. Biz bu günlerimizde ordumuza, cumhurbaşkanımıza, Türkiye'nin cumhurbaşkanına inanıyoruz. Ev uçar da düzelir de; insana bir şey olmasın."

Saldırı olursa sığınağa giriyorlar

Cephe hattının hemen yanı başındaki köylerde yaşayanlar, saldırı sesi duyduklarında sığınaklara giriyor.

Saldırılar nedeniyle köydeki yapılar zarar görse de Azerbaycan bayrağı gururla dalgalanıyor.