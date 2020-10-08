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Suudi Arabistan'da 25 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi ve 421 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 338 bin 132'ye çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 323 bin 769 oldu.
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