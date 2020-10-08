Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi ve 421 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 338 bin 132'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 323 bin 769 oldu.