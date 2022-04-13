Savaşın izleri Rus ordusunun çekildiği bölgelerde birer birer ortaya çıkıyor.

Rus güçlerin yoğun bombardımanı altında kalan Andriivka kenti de artık bir enkazı andırıyor.

Tahliye edilen çoğu sivilin artık geri dönecek bir evi yok.

Andriivka'ya giren TRT Haber ekibi, savaş sırasında yaşananları kent sakinlerinden dinledi.

"Bütün gençleri öldürdüler"

Rus askerlerin kenti ele geçirişine bizzat şahitlik eden 71 yaşındaki Luba Basiloviç, o anları şöyle anlattı:

"Camda durdum. Tam 30 tane tank saydım. Buraya park edip bir müddet beklediler. Sonra bir anda gelip evlere girdiler, telefonlarımızı alıp kırdılar. Bütün gençleri toplayıp ellerinden bağladılar sonra da hepsini öldürdüler. Yaşlılara da 'Uslu durun, size bir şey yapmayacağız.' dediler."

"Evimizi tanklarla vurdular"

Korkarak beklediklerini belirten Basiloviç, "Evimizi tanklarla vurdular; yaşadığımız yer, hayatımız gitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Savaştan önce tarlamız vardı. Şimdi tarlalarımıza girmeye korkuyoruz. Tarlada çok sayıda patlamamış bomba var." ifadelerini kullandı.

Kamera: Hakan Demir