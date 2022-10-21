Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber, Çin'deki karantina otelinde
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Çin’de on milyonlarca kişi yeniden koronavirüs karantinasında. Başkent Pekin’in de dahil olduğu bir çok yerleşim yerinde kısmi ya da tam kapanma uygulanıyor. Çinli ve yabancı gazetecilerin kaldığı karantina otelindeki durumu, TRT Haber Pekin Temsilcisi Musab Eryiğit yerinden aktardı.
Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin’de on milyonlarca kişi yeniden salgın karantinasına alındı.
Yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin birçok noktasında tam ya da kısmi kapanma tedbirleri devrede.
Öte yandan Pekin’de yarın kapanış töreni yapılacak Komünist Parti Kongresi öncesi salgın tedbirlerinin iyice sertleştirilmesi de dikkat çekiyor.
TRT Haber Çin Temsilcisi Musab Eryiğit de kongre kapanış törenine katılacak tüm katılımcılarla birlikte karantina otelinde karantinaya alındı.
Çinli ve yabancı gazetecilerin kaldığı otel dış dünyaya kapatıldı.
Otelin bahçesine çıkmaya izin verilen katılımcılara günde iki kez koronavirüs testi yapılıyor.
Ayrıca sağlık kodları ve maske kullanımı gibi diğer önlemler de uygulamada.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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