Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin’de on milyonlarca kişi yeniden salgın karantinasına alındı.

Yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin birçok noktasında tam ya da kısmi kapanma tedbirleri devrede.

Öte yandan Pekin’de yarın kapanış töreni yapılacak Komünist Parti Kongresi öncesi salgın tedbirlerinin iyice sertleştirilmesi de dikkat çekiyor.

TRT Haber Çin Temsilcisi Musab Eryiğit de kongre kapanış törenine katılacak tüm katılımcılarla birlikte karantina otelinde karantinaya alındı.

Çinli ve yabancı gazetecilerin kaldığı otel dış dünyaya kapatıldı.

Otelin bahçesine çıkmaya izin verilen katılımcılara günde iki kez koronavirüs testi yapılıyor.

Ayrıca sağlık kodları ve maske kullanımı gibi diğer önlemler de uygulamada.