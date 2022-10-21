Satranç dünyasında kılıçlar çekildi.

Amerikalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, geçen ay dünya şampiyonu Norveçli Magnus Carlsen'ı yendi. Hile yapmakla suçlandı.

Niemann'ın hakkındaki iddialar, Chess.com isimli çevrim içi satranç platformunun raporuyla yeniden gündeme taşındı.

Raporda, "Niemann'ın hile yapmış olma ihtimali yüksek" denildi.

19 yaşındaki oyuncu iddiaları mahkemeye taşıdı.

Çevrim içi satranç platformu Chess.com ve Carlsen da dahil olmak üzere 5 kişi ve şirket aleyhinde dava açtı.

En az 400 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Genç oyuncu, sanıkların, itibarını ve geçim kaynağını yok etmek için iş birliği yaptığını söyledi.

Chess.com avukatları iddiaları reddederken, Carlsen henüz açıklama yapmadı.