Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya şampiyonu satranç oyuncusuna hile suçlaması
[Fotograf: TRT Haber]
Dünya şampiyonunu yenen 19 yaşındaki satranç oyuncusu Hans Niemann, hile iddiaları ile gündemde. Chess.com isimli çevrim içi satranç platformu konuyla ilgili bir rapor yayımladı. 72 sayfalık rapora göre, Niemann'ın hile yapmış olma ihtimali yüksek.
Satranç dünyası, bir aydır hile iddialarıyla çalkalanıyor.
Amerikalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, geçen ay dünya şampiyonu Norveçli Magnus Carlsen'ı yendi. Hile yapmakla suçlandı.
Niemann'ın hakkındaki iddialar, Chess.com isimli çevrim içi satranç platformunun raporuyla yeniden gündeme taşındı.
Konuyla ilgili 72 sayfalık rapor yayımlandı.
Niemann'ın hamleleri ile satranç botlarının hamle önerileri karşılaştırıldı.
Rapora göre, 19 yaşındaki oyuncunun 100'den fazla çevrim içi satranç oyununda hile yapmış olma ihtimali yüksek. Üstelik bu oyunlara para ödüllü olanlar da dahil.
Oyunlarda hile yapıldığına dair doğrudan kanıt olmadığı açıklandı.
Dünya Satranç Federasyonu, Niemann hakkındaki iddiaları incelemek için kendi komisyonunu toplayacağını duyurdu.
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