Ülkenin devlet televizyonu SVT, son 4 ayda otobanlardaki gelişmiş özelliklere sahip 150 kameranın çalındığını ve bunların toplam değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin dolar olduğunu belirtti.

Aftonbladet gazetesi, çalınan kameraların Ukrayna'da düşürülen Rusya'ya ait insansız hava araçlarında (İHA) kullanıldığını iddia etti.

İsveç Ulaştırma İdaresinden yapılan açıklamada otobanlarda son günlerde artan kamera hırsızlığında şüphelilere ait herhangi bir ize rastlanmadığı, kameraların gece yarısı çalındığı ve soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

Savunma Akademisi'nde savunma silahları uzmanı Hans Liwang da bu kameraların Rus İHA'larında kullanılmasının imkansız olduğuna işaret ederek, "Çalınan kameraları Rus İHA'larına monte etmek için zaman çok kısa, böyle bir ihtimal yok. Büyük ihtimalle çalınan kameralar karaborsada satılmıştır." ifadelerini kullandı.

İsveç İstihbarat Teşkilatı, hırsızlıkları doğrularken konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.