İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da askeri çatışmaların tırmanması ve güvensizliğin artması nedeniyle tüm İran vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.