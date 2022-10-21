Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan Ukrayna'ya seyahat uyarısı
İran, Ukrayna'da "askeri çatışmaların tırmanması ve artan güvensizlik" nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da askeri çatışmaların tırmanması ve güvensizliğin artması nedeniyle tüm İran vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
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