TRT Haber 05.09.2025 14:34

TRT Gazze'deki çadır kentleri görüntüledi

TRT, soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki tek Türk televizyonu olarak, bölgedeki insani dramı görüntüledi. Gazze'deki en büyük çadır kentlerden biri olan Deyr el Balah'taki TRT muhabiri, defalarca yerinden edilen yüz binlerce insanın hayatta kalma mücadelesini aktardı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 63 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar devam ederken, Filistinlilerin yaşam mücadelesi çadır kentlerde sürüyor. TRT, Gazze'deki gelişmeleri yerinden aktaran tek Türk televizyonu olarak, Deyr el Balah'taki çadır kentten son durumu dünyaya duyurdu.

TRT Muhabiri Abdülvahab Hamad, Gazze'nin merkezindeki çadır kentten yaptığı canlı yayında, bölgedeki korkunç durumu gözler önüne serdi. Hamad, "Arkamda gördüğünüz alan bir çadır kent. Burada Gazze'nin farklı bölgelerinden defalarca, bazıları beş, altı, hatta yedi kez göç etmek zorunda kalmış Filistinliler var. Yüz binlerce insan bu çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

BM: Son altı aydır İsrail, insani yardımlara izin vermiyor

Muhabir, Birleşmiş Milletler'in (BM) son altı aydır İsrail'in insani yardımların bölgeye girişine izin vermediği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, çadır kentteki insanların çok sınırlı yardım alabildiğini belirtti. İnsanların en çok su, yemek ve çadır ihtiyacı olduğunu dile getiren Hamad, durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

İsrail'in Gazze kentini işgal etme çabaları nedeniyle en az 80 bin kişinin Gazze şehrinden ayrılarak güneye, Deyr el Balah'a geldiğini aktaran Hamad, bu insanların güneyde güvenli bir yer olmadığının farkında olduklarını ancak başka çarelerinin kalmadığını vurguladı.

BM verilerine göre, yardım dağıtım noktalarında İsrail tarafından en az 2 bin insanın öldürüldüğünü belirten Hamad, "İnsanlar burada, Gazze'de her türlü ölümle yüz yüze geliyorlar. İnsanların aklındaki tek şey sadece hayatta kalmak ve bu savaşın, bu kabusun bitmesi. İnsanlar gerçekten çok yoruldu Gazze'de." dedi.

Gazzeliler çadır kentlerde barınmaya çalışırken soykırımcı İsrail, saldırıları da aralıksız sürdürüyor.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
