Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2025 12:06

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Peskov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin, Ukrayna'da güvenlik garantisi için bu ülkeye asker konuşlandırma çabalarıyla ilgili konuşan Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini, bunun Rusya'ya uygun olmayacağını vurguladı.

Peskov, "Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır." dedi.

İstanbul'da 2022'deki anlaşma taslağı tüm güvenlik garantilerini sağlıyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma taslağının paraflandığını hatırlatan Peskov, "2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz. Başka garantiler mümkün mü? Elbette. Tüm bunlar müzakerelerin konusu olabilir ve olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul formatında devam edebileceğini söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde Rusya'nın Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetinin çalışmalarının etkinliğini büyük bir övgüyle karşıladığını hatırlattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde İstanbul formatındaki çalışmaların devam edip edemeyeceği yönündeki soruya Peskov, "Bu çalışmalar devam ettirilebilir ve ettirilmelidir." cevabını verdi.

Müzakere heyetinin seviyesi yükseltilebilir

Ukrayna ile müzakere heyetinin, gerekirse siyasi seviyeye yükseltilebileceğine işaret eden Peskov, ancak şu anda söz konusu heyetin mevcut seviyesinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Üst veya en üst düzeyde bir görüşmeden önce tüm çözüm kompleksini oluşturan küçük sorunları, küçük teknik meseleleri çözmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi. 

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD, Çin ile iş birliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Gümrüklerde ticaret yeni teknolojik hamlelerle kolaylaşacak
13:58
Sahil Güvenlik ekipleri, bu yıl 5 bin 423 kişiyi kurtardı
13:53
İran ile UAEA yetkilileri Viyana'da yeni işbirliği modelini belirlemek için görüşecek
13:20
Trump yönetimi vatandaşlık sınavını zorlaştırmayı planlıyor
12:56
Kayseri ilk kez kültür yolunda
12:11
"Yenidoğan çetesi" davası devam ediyor
Mardin'de 18 bin hanenin elektriği çöpten karşılanıyor
Mardin'de 18 bin hanenin elektriği çöpten karşılanıyor
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ