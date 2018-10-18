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TRT Azerbaycan'da "Yılın En İyi Yabancı Basın Kuruluşu" seçildi

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 27. yılı vesilesiyle özel bir yapım şirketinin düzenlediği etkinlikte TRT "Yılın En İyi Yabancı Basın Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) ilkeli ve başarılı yayıncılığı Azerbaycan'da da karşılık buldu. TRT, "Yılın En İyi Yabancı Basın Kuruluşu" seçildi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 27.yıl dönümü dolayısıyla Başkent Bakü'de etkinlikler düzenleniyor.

Özel bir yapım şirketinin organize ettiği "Bağımsızlık Günü" gecesinde, yılın en iyi sporcuları ve medya kuruluşları ödüllendirildi.

Zengin içerikli program ve haberlerle Azerbaycan izleyicisinin gönlünü kazanan TRT, yılın en iyi yabancı basın kuruluşu seçildi.

TRT Bakü Temsilciliği bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan muhabir Naile Ekberova da ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı kameramanı Resul Rehimov da ödül alanlar arasındaydı.

Gecede Azerbaycan'ın Bağımsızlığını anlatan belgesel film de gösterildi.

Kaynak: TRT Haber

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