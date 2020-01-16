Dünya
Treni kaçırmaktan korkan baba, çocuğunu X-Ray cihazına koydu16 Ocak 2020 Perşembe 13:48 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 16:55
Çin'de bir yolcu, treni kaçırma endişesiyle paniğe kapılınca, akılalmaz bir olay yaşandı. Telaşlı baba 3 yaşındaki oğlunu X-Ray cihazına koydu.
Tren seferine yetişmeye çalışan bir yolcu, çantalarını acele ile X-Ray cihazına yerleştirdi.
Bu sırada valizin üzerine oturttuğu 3 yaşındaki oğlunu da bir anlık dalgınlık ile cihaza koydu.
İlginç olay, Çin'de yaşandı.
Dalgın baba, arkadaki yolcunun çantasını cihaza koymak için uzandığı sırada hatasını fark etti.
Oğlunu büyük bir panik ile banttan çekti.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istasyon yetkilileri açıklama yaptı.
Yolculuğa çıkarken çocuklara daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA