Tren seferine yetişmeye çalışan bir yolcu, çantalarını acele ile X-Ray cihazına yerleştirdi.

Bu sırada valizin üzerine oturttuğu 3 yaşındaki oğlunu da bir anlık dalgınlık ile cihaza koydu.

İlginç olay, Çin'de yaşandı.

Dalgın baba, arkadaki yolcunun çantasını cihaza koymak için uzandığı sırada hatasını fark etti.

Oğlunu büyük bir panik ile banttan çekti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istasyon yetkilileri açıklama yaptı.

Yolculuğa çıkarken çocuklara daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA