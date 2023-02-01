Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Transneft, petrol taşıyan Drujba hattına sabotaj girişimi olduğunu duyurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba hattına yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğunu bildirdi.
Transneft'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Drujba hattının Ukrayna sınırına yakın kısmına top atışı gerçekleştirildi.
Ölü ve yaralı bulunmazken, hatta meydana gelen hasarların onarılmasına başlandı ve hattın çalışmalarında aksaklık yaşanmadı.
Rusya, Drujba üzerinden Polonya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi çok sayıda Avrupa ülkesine petrol gönderiyor.
Etiketler: Rusya
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