Transneft'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Drujba hattının Ukrayna sınırına yakın kısmına top atışı gerçekleştirildi.

Ölü ve yaralı bulunmazken, hatta meydana gelen hasarların onarılmasına başlandı ve hattın çalışmalarında aksaklık yaşanmadı.

Rusya, Drujba üzerinden Polonya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi çok sayıda Avrupa ülkesine petrol gönderiyor.