Peru'nun başkenti Lima'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü trafiği birbirine kattı.

Aracın önüne geçen polisleri hiçe saydı, bazen kaldırıma çıktı bazen ters manevralar yaptı.

Bu sırada otobüsteki yolcuların da deyim yerindeyse kılı kıpırdamadı.

Trafik cezası ödememek için kaçmaya çalışan sürücü sonunda yakalandı.

Otobüs durdurulduktan sonra olay yerine çekici çağrıldı.

Şoför ise aracının çekilmesi karşısında akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Polislerin gözü önünde otobüsünü ateşe verdi.



Alevlere teslim olan otobüs küle döndü. Neyse ki yaşanan olayda kimseye zarar gelmedi.