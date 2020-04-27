Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusundaki Garabulli kentine roketli saldırı düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada roketin bir eve isabet etmesi sonucu Hadra Selim adındaki kadın ve oğlunun yaşamını yitirdiği, saldırıda evde bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Hafter milisleri, dün Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki bir camiye havan topu fırlatmış, ramazan ayının birinci gününde ise yine aynı bölgeye düzenledikleri roketli saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.