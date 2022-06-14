29 yaşındaki katil, geçen yıl 10 kişiyi öldürmek ve 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Yargıç Anne Malloy, kararı, kurbanların yakınlarıyla dolu kalabalık bir Toronto mahkemesinde verdi.

Katil, bir minibüsü işlek bir kaldırıma sürdükten sonra sekiz kadın ve iki erkek öldü.

65 yaşındaki Amaresh Tesfamariam ise, 23 Nisan 2018'deki saldırıda aldığı yaralarla bağlantılı olarak yıllar sonra öldü.

Yargıç Malloy pazartesi günkü duruşmada, kendisini adamın suçlarının 11. kurbanı olarak gördüğünü söyledi.

"Görevimi tamamladığımı hissediyorum"

Geçen yılki karar boyunca, Yargıç Malloy saldırganın adını vermeyi reddetti, onun yerine John Doe olarak bahsetti ve ona "baştan beri aradığı" kötü şöhreti vermeyeceğini söyledi.

Adam minibüsü Toronto'nun ana caddelerinden birinde silah olarak kullanmadan üç hafta önce kiralamıştı.

Kurbanları arasında 80 yaşındaki Dorothy Sewell, 45 yaşındaki bekar anne Renuka Amarasinghe ve Güney Koreli bir öğrenci olan 22 yaşındaki Ji Hun Kim vardı.

Müfettişler tarafından neden olduğu zarar hakkında ne hissettiği sorulduğunda, saldırgan "Görevimi tamamladığımı hissediyorum" yanıtını vermişti.