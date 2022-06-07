1986 yılında vizyona giren ve bir kült haline gelen Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Top Gun telif davasıyla gündeme geldi.

Hikayesi Top Gun'a ilham veren İsrailli yazar Ehud Yonay'ın ailesi, devam filminde telif hakkı ihlali olduğu gerekçesiyle Amerikan yapım şirketi Paramount Pictures'tan tazminat talep etti.

İsrailli yazarın 1983 yılında kaleme aldığı "Top Guns" adlı hikayenin telif haklarının, yeni "Top Gun: Maverick" filmi vizyona girdiğinde verilmediği belirtildi.

İddialar reddedildi, itiraz edilecek

Yapım şirketi ise yayımladığı açıklamada, yazarın ailesinden gelen bu iddiaların "haksız" olduğunu, ilk filmde gereken ödemenin yapıldığını duyurdu.

Tazminat talebine itiraz edileceğini açıkladı.

Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, gündem olmuş, Hollywood'un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşımıştı.