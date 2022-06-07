Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yasa dışı faaliyetleri istihbarat raporuna yansıdı. PKK'nın, Almanya için tehdit olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, "Almanya’da bağışlar toplayıp bunları Türkiye’de terörü finanse etmek için kullanıyorlar. Almanya, PKK için dinlenme ve geri çekilme alanı olarak görülüyor. Burada da siyasi etki kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Almanya'daki terör örgütü PKK tehlikesinin boyutlarını ortaya koyan bu sözler İç İstihbarat Servisi Başkanı Thomas Haldenwang'a ait.Haldenwag, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte 2021 yılı Anayasa Koruma Raporu'nu açıkladı.

PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 sempatizanı bulunuyor



PKK'nın Türkiye'de saldırılar düzenlediğini ve cinayetler işlemeye devam ettiğini vurguladı. Raporda terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yabancı terör örgütleri listesinde olduğunun altı çizildi.



PKK'nın, örgüte katılım için Almanya'daki gençleri hedef aldığı hatırlatıldı.İçişleri Bakanı Faeser da uluslararası terör örgütü olan PKK'ya karşı ülkesinin duruşunun değişmediğini mücadelenin devam edeceğini söyledi.



İstihbarat servisinin raporuna göre terör örgütü PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 sempatizanı bulunuyor. Örgüt geçen yıl ülkede 16 milyon 700 bin euro haraç topladı.