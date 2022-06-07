Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Salgınların kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, olay yerinde patlayıcıların ele geçirildiği duyuruldu.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak, hükümeti failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.