Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tomari nükleer santrali yeniden hizmete alınamayacak
[Fotoğraf:AA]
Japonya'da mahkeme, tsunamiye yönelik önlemlerin yetersiz olması nedeniyle Tomari nükleer güç santralinin faaliyete geçirilemeyeceğine hükmetti.
Kuzeydeki Hokkaido'da 1000'den fazla müştekinin, Tomari santralinin yeniden hizmet vermesine karşı Hokkaido Electric Power (HEPCO) firmasına açtığı davada karar verildi.
Sapporo Bölge Mahkemesi kararında, olası tsunamiye karşı "zayıf güvenlik standartlarını gerekçe göstererek" santralin yeniden devreye alınamayacağına hükmetti.
Hakim Heyeti Başkanı Taniguçi Tetsuya, Japon firmanın, 3 reaktörlü tesiste depolanan tüketilmiş nükleer yakıtın "güvenliğine dair kanıt sunmadığını" açıkladı.
Etiketler: Japonya
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