Financial Times'da yer alan haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi derhal artırabilmek konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde kararın bugün yapılacak OPEC+ toplantısında açıklanabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğinde diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında en çok üretimi gerçekleştiren ülke olma özelliğini taşıyor.

Habere göre diğer bir kaynak da petrol üretimini Eylül'de artırmayı öngören takvimin öne çekilerek Temmuz ve Ağustos'a alınabileceğini ifade etti.