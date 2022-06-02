Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 07:46Son Güncelleme: Kaynak: Independent
Elon Musk, Tesla'da uzaktan çalışmayı yasakladı
Elon Musk Tesla (NASDAQ:TSLA) çalışanlarına, “uzaktan çalışmanın artık kabul edilebilir olmadığını” söyleyerek şirkette haftada en az 40 saat çalışmaları aksi takdirde işten çıkmaları gerektiğini söyledi.
SpaceX'in de başkanı olan ve Twitter'ı devralmak isteyen dünyanın en zengin insanı, Tesla çalışanlarına COVID-19 pandemisinin başlangıcında 2020'de getirilen uzaktan çalışma koşullarının artık kabul edilemez olduğunu söyledi.
Electrek ve Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, personele gönderilen bir e-postada Musk, ofis çalışanlarının haftada en az 40 saat sahada çalışması gerektiği mesajını verdi.
Musk, bu mailin gerçek olduğunu doğrudan teyit etmese de işe gitmenin modası geçmiş bir kavram olup olmadığını soran bir takipçisine verdiği yanıtta “Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapmalılar” dedi.
“Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az (ve *asgari* demek istiyorum) ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır” diye yazdı.
Etiketler: Elon Musk Tesla Koronavirüs
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