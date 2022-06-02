SpaceX'in de başkanı olan ve Twitter'ı devralmak isteyen dünyanın en zengin insanı, Tesla çalışanlarına COVID-19 pandemisinin başlangıcında 2020'de getirilen uzaktan çalışma koşullarının artık kabul edilemez olduğunu söyledi.

Electrek ve Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, personele gönderilen bir e-postada Musk, ofis çalışanlarının haftada en az 40 saat sahada çalışması gerektiği mesajını verdi.

Musk, bu mailin gerçek olduğunu doğrudan teyit etmese de işe gitmenin modası geçmiş bir kavram olup olmadığını soran bir takipçisine verdiği yanıtta “Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapmalılar” dedi.

“Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az (ve *asgari* demek istiyorum) ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır” diye yazdı.