Düzinelerce paniğe kapılmış çocuk, elleri başlarının üzerinde hızlıca sınıftan çıkmadan önce sıralarının altına eğilirken görüldü.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Ya'an'ın Luşan ilçesindeki ilk depremin 17 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Bunu 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem takip etti, en az dört kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.

2013'te 11 bin 500 kişi yaralanmıştı

Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.

2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.