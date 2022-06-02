Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Çin'deki deprem anı sınıf kamerasında
Çin devlet yayın kuruluşu CCTV tarafından yayınlanan videoda, güneybatıdaki Sıçuan eyaletindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin sınıfı vurduğu an kaydedildi.
Düzinelerce paniğe kapılmış çocuk, elleri başlarının üzerinde hızlıca sınıftan çıkmadan önce sıralarının altına eğilirken görüldü.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Ya'an'ın Luşan ilçesindeki ilk depremin 17 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.
Bunu 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem takip etti, en az dört kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.
2013'te 11 bin 500 kişi yaralanmıştı
Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.
2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.
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