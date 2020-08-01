Japonya'nın Tokyo kentinde koronavirüs vaka sayısı son iki gündür artışa geçti.

Geçtiğimiz gün 400 vaka tespit edilmesinin ardından dün yeni vaka sayısı 472 olarak açıklandı.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, şehrin kendi olağanüstü halini ilan edebileceğini söyledi.

Ancak merkez hükümet, rekor artışa rağmen ulusal bir olağanüstü hal düşünmüyor.