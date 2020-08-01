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Tokyo'da rekor vaka artışının ardından olağanüstü hal mesajı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo'da 472 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tokyo Valisi, şehirde olağanüstü hal ilan edilebileceği mesajı verdi.
Japonya'nın Tokyo kentinde koronavirüs vaka sayısı son iki gündür artışa geçti.
Geçtiğimiz gün 400 vaka tespit edilmesinin ardından dün yeni vaka sayısı 472 olarak açıklandı.
Tokyo Valisi Yuriko Koike, şehrin kendi olağanüstü halini ilan edebileceğini söyledi.
Ancak merkez hükümet, rekor artışa rağmen ulusal bir olağanüstü hal düşünmüyor.
Etiketler: vaka sayısı tokyo rekor artış koornavirüs JaponyaSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 09:21
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