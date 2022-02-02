Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'nın başkenti Tokyo'da son 24 saatte 21 bin 576 koronavirüs vakası tespit edildi.
Tokyo'da kaydedilen toplam vaka sayısı 613 bin 804'e yükseldi.
Japonya hükümeti, ocak ayının son haftasından bu yana Tokyo dahil 34 eyalette salgına karşı kısmi olağanüstü hal (OHAL) uyguluyor.
Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.
Başbakan Kişida Fumio, hafta başında başkent ve çevre eyaletlerinde tam OHAL uygulamasını planlamadıklarını açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Japonya
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