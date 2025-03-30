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Dünya
İHA 30.03.2025 12:23

Tokyo'da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo‘da bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.

Tokyo'da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı coşkusu yaşıyor.

Başkent Tokyo’da yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Tokyo Camii'ne akın etti.

Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah." dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Gazze'deki Müslümanlar için dua ediyorum"

Misafir olarak Japonya'da bulunduğunu söyleyen Hamdi Emre ise bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirterek, "Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye'ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.

Tokyo'dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum ise "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin'de Gazze'deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar." dedi.

ABD vatandaşı Omar Hayat da, Japonya'daki Müslüman toplumunu Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, İslam Japonya'da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. 

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Japonya Ramazan Bayramı
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