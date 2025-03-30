Gazze Şeridi'nde çocuklar bayrama savaşın ve kıtlığın gölgesinde girdi

Anneler çocuklarına bayramlık almak bir yana, bir lokma ekmek bulma derdinde. Çocuklar ise savaşın en masum kurbanları olmaya devam ediyor.

Birçoğu yetim kalan, birçoğu da saldırılar sonucunda sakatlanan çocuklar, savaşın korkusuyla her gün yeni bir travma yaşıyor.

Çocukların bayram sevincinin yerini gözyaşı aldı

Ramazan Bayramı, Gazze’de sevinçle değil, yıkım ve acı ile başladı. İsrail'in aralıksız süren saldırıları, kentin dört bir yanını harabeye çevirdi. Binlerce aile evsiz, aç ve susuz.

Önceki yıllarda bayram sabahları çocukların sevinçleriyle dolup taşan Gazze sokakları, şimdi enkaz yığınları ve gözyaşlarıyla dolu.

"Allah için artık dünya harekete geçsin. Bu kadar ölüm yetmedi mi artık?"

İsrail'in bayram sabahı düzenlediği saldırılarda aile efradını kaybeden Filistinli bir baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vallahi yeter...Yeter artık...Yeter bu katliamlar son bulsun artık..." sözleriyle acısını ve öfkesini dile getirdi.

Dünyaya seslenen Filistinli baba, "Allah için artık dünya harekete geçsin. Bu kadar ölüm yetmedi mi artık?" dedi.

Dünyanın gözü önünde her gün öldürüldüklerini belirten Filistinli baba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'de her gün çocuklar katlediliyor. Yeter artık Allah için yeter. Kana doymadınız mı? Yazıklar olsun. Ey insanlar bizi hissedin artık. İnsanız biz insan!"

Bayram sabahı kız kardeşini, eniştesini ve yeğenlerini kaybeden bir başka Filistinli de küçük yeğeninin parçalanmış bedenini göstererek, "Çocuk bu çocuk! Bedeni nerede bunun! Bu annesi, bu babası, amca çocukları. Hepsi öldü. Kız kardeşimin çocuğu bu." dedi.

Yaklaşık iki yıldır her gün bu acıları yaşadıklarını belirten Filistinli, savaşın ve akan kanın durması için uluslararası kurumlara ve özgür insanlara harekete geçme çağrısı yaptı.

"Çocuklarım bayram sabahı yeni kıyafetler giysin isterdim"

Gazze’deki anneler için eskiden bayramlar çocuklarına bayramlık kıyafetler almak, onlara tatlılar hazırlamak demekti. Ancak bu yıl, anneler çocuklarına bayram sevinci yerine hayatta kalmaları için bir lokma ekmek vermeye çalışıyor.

Üç çocuk annesi Esma ez-Zeyyan, gözyaşları içinde "Çocuklarım bayram sabahı yeni kıyafetler giysin, sevgiyle kahvaltıya otursunlar isterdim. Ama bugün onların açlığını biraz olsun giderebilmek için mücadele veriyorum. Ekmek bulamıyoruz, su bulamıyoruz." dedi.

Savaşın en ağır yükünü çocukların taşıdığını söyleyen Zeyyan, "Bombardımanlar, binlercesini yetim bıraktı. Kimi annesini, kimi babasını kaybetti… Kimisi de sakat kaldı, artık yürüyemiyor ya da konuşamıyor." diye konuştu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.