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Dünya
AA 30.03.2025 11:51

Afganistan yönetimi, ülkedeki ABD'den kalan ekipmanı teslim etmeyecek

Afganistan yönetimi, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride bıraktığı askeri ekipmanın teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Afganistan yönetimi, ülkedeki ABD'den kalan ekipmanı teslim etmeyecek

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, CBS News'e, ülkedeki ABD ekipmanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu ekipmanın ABD'ye teslim edilmeyeceğini söyleyen Belhi, "Devletler varlıklarından vazgeçmez." ifadesini kullandı.

Öte yandan Belhi, yönetimin, ABD dahil olmak üzere Afganistan'ın maden sektörüne yatırım yapmak isteyen ülkelere açık olduğuna işaret etti.

Afganistan yönetimi, mart başında, bu ekipmanı "savaş ganimeti" şeklinde nitelendirmişti.

Trump, Afganistan'da kalan ekipmanları geri almak istemişti

ABD yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipman ve silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık." ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını belirtmişti.

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