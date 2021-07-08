Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo'da ağustos sonuna kadar OHAL gündemde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya hükümeti artan vakalara karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar OHAL gündemde.
Yeterli düzeyde düşüş göstermeyen COVID-19 vakalarına karşı başkentte olağanüstü hal uygulanması yeniden gündemde.
Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.
Suga, "Tokyo’daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.
Tokyo ve Osaka dahil 10 eyalette 11 Temmuz’da sona erecek kısmi olağanüstü halin gidişatına değinen Suga, olası yeni olağanüstü hal ilanına ilişkin kararı hafta içinde duyuracaklarını söyledi.
Etiketler: Japonya Olağanüstü Hal
Sıradaki Haber
ABD'de çöken binada umutlar tükendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz