Puslu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2024 09:07

Tokyo hükümeti, Kuzey Kore'nin "Japonya Başbakanı'nın ziyareti mümkün" mesajını dikkate alıyor

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Pyongyang ziyaretinin "mümkün olabileceği" yönündeki açıklamalarını dikkatle izlediklerini bildirdi.

Tokyo hükümeti, Kuzey Kore'nin "Japonya Başbakanı'nın ziyareti mümkün" mesajını dikkate alıyor

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, Japon Başbakan ile ilgili ifadesine değindi.

Hayaşi, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberinde, Kim Yo-jong'un, "Japonya Başbakanı'nın Pyongyang'a ziyaretinin mümkün olabileceği" ifadesini "dikkatle izlediklerini" söyledi.

Kim'in ifadesine "ayrıntılı yanıt vermemeyi" tercih ettiğini kaydeden Hayaşi, bunun, "alıkonulan Japon vatandaşları sorununa" yönelik müzakerelere olumsuz etki oluşturabileceğini savundu.

KCNA haberinde, Kim Yo-jong, Tokyo'nun "alıkonulanlar" sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida'nın ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.

Japonya Başbakanı Kişida, ocak başındaki Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore lideri Kim'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirmişti.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, 5 kişinin geri gönderildiğini; Kuzey Kore ise söz konusu Japonlardan 4'ünün ülkeye hiç girmediğini, 8'inin öldüğünü savunuyor.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Sunak, İsraili, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
10:21
2023'te mutlu olanların oranı arttı
10:14
Geçen yıl yaklaşık 781,4 milyon bozuk para dolaşıma sunuldu
10:10
Tarım ÜFE ocakta arttı
10:22
3 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
10:04
Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar
Irak'ta şiddetli yağış
Irak'ta şiddetli yağış
FOTO FOKUS
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ