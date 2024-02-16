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Dünya
AA 16.02.2024 09:05

İsrail ordusu Gazze'deki yedek kuvvetlerini azaltmaya başladı

İsrail ordusu, 646. Paraşütçü Tugayı'nı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden geri çektiği bildirildi.

İsrail ordusu Gazze'deki yedek kuvvetlerini azaltmaya başladı

İsrail ordu radyosunun haberine göre, "Gazze Şeridi'ndeki yedek güçlerin azaltılması, 646. Paraşütçü Tugayı'nın yakın zamanda Han Yunus kentini terk etmesiyle başladı."

Yedek kuvvetlerdeki askerler, geçen 7 Ekim'den bu yana askerlik yaptıktan sonra evlerine gönderilecek.

646. Paraşütçü Tugayı 1974'te kuruldu, o tarihten bu yana İsrail ordusunun Lübnan ve Filistin topraklarındaki savaşlarının çoğuna katıldı.

Haberde ayrıca, ordunun, Gazze Şeridi'nde yalnızca düzenli kuvvetlerin tutulması için çalışma yürüttüğü bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu tarafında dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 askerinin yaralandığını duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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