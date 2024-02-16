Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2024 06:31

BM: DEAŞ hala uluslararası barış ve güvenliğini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın hala uluslararası barış ve güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

BM: DEAŞ hala uluslararası barış ve güvenliğini tehdit ediyor
[Fotoğraf Arşiv : REU]

BM Güvenlik Konseyinde, BM Genel Sekreterliğince hazırlanan son DEAŞ raporuna ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerleme sayesinde örgütün operasyonel kabiliyetinin kısıtlandığını söyledi.

DEAŞ içinde sıkıntıların da olduğuna işaret eden Voronkov, üye ülkelerin finansmanla mücadelesinin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Voronkov, DEAŞ'ın daha önce yüz milyonlarla ifade edilen finansal rezervlerinin 10 ila 25 milyon dolara gerilediğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Diğer taraftan üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen DEAŞ'ın sadece çatışma bölgelerinde değil, genel anlamda hala uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Voronkov, terör örgütünün yurt dışında saldırı niyetini sürdürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler DEAŞ
Sıradaki Haber
Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
06:10
Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
05:53
FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı
05:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Giresun'a gidecek
04:33
Netanyahu, Katar'ın Gazze'ye yardımın artırılması talebini reddetti
04:27
Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ