Puslu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2024 09:06

İngiltere Başbakanı Sunak, İsraili, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya çağırdı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'i Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya ve Usdud (Aşdod) Limanı üzerinden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsraili, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya çağırdı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada Sunak, İsrail'in kendisini savunma hakkına destek verdiğini yinelerken, "Başbakan (Sunak), Gazze'deki sivil can kayıplarından ve Refah'a askeri saldırı ihtimalinin yaratacağı insani yıkımdan duyduğu endişeyi dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Sunak, sürdürülebilir ateşkese giden yolda esrilerin serbest bırakılması ve daha fazla yardımın Gazze'ye girmesini sağlamak için çatışmalara insani ara verilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesinin önemine işaret edilerek, "Başbakan (Sunak), Gazze'deki insani krizin büyüklüğüne vurgu yaparak, İsrail'i Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı tamamen açmaya ve uluslararası yardımların, İngiltere'nin desteklemeye hazır olduğu Usdud (Aşdod) Limanı üzerinden ulaştırılmasına izin vermeye çağırdı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası insancıl hukuka uymanın, hastane ve sivil altyapıların korunmasının öneminin de altını çizen Sunak, insani yardım malzemeleri konusundaki kısıtlamaların hafifletilmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini de söyledi.

Netanyahu'yu İngiliz esir yakınlarıyla yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendiren Sunak, Batı Şeria'da gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini de kaydetti.

İngiltere'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyen Sunak, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında bir gerginlikten de kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı ve İngiltere Başbakanı Londra'da bir araya geldi

Sunak bugün ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Londra'da bir araya geldi. İkili, Gazze'deki durumu ele alırken Sunak, İngiltere'nin yardım koridorları üzerindeki engelleri kaldırmak için çalıştığını ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir askeri saldırı ihtimalinin insani etkilerinden endişe duyduğunu Kral Abdullah'la görüşmesinde de dile getiren Sunak, Batı Şeria'nın istikrarının sağlanması ve aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yönelik İngiltere'nin attığı adımları da anlattı.

ETİKETLER
İngiltere Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hamas'tan, İsrail'in "Nasır Hastanesi'nde savaşçıları gözaltına aldık" iddiasına "savaş suçu" tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
10:21
2023'te mutlu olanların oranı arttı
10:14
Geçen yıl yaklaşık 781,4 milyon bozuk para dolaşıma sunuldu
10:10
Tarım ÜFE ocakta arttı
10:22
3 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
10:04
Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar
Irak'ta şiddetli yağış
Irak'ta şiddetli yağış
FOTO FOKUS
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ