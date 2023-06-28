Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 28.06.2023 23:15

Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı

Titanik batığına dalış yaparken patlayan ve beş kişinin ölümüne yol açan turistik denizaltının parçaları, olaydan bu yana ilk kez görüldü.

Titan denizaltısının enkazı Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.

Denizaltında iki titanyum uç kapağı ve bunların arasında bir karbon fiber silindir bulunuyordu.

Araştırmacılar, okyanus tabanından çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağını söyledi. 

Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

'OceanGate Expeditions' adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı Titan adlı 6.4 metre uzunluğundaki denizaltı, dalıştan yaklaşık 2 saat sonra içindeki 5 kişiyle beraber batmıştı. Dünyanın merakla takip ettiği günler süren aramanın ardından Titan'ın enkazına ulaşılırken denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü açıklandı.

ETİKETLER
Kanada ABD
Sıradaki Haber
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:03
Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
23:03
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
23:01
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
22:55
S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
22:52
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
22:47
Rusya, Wagner'in ülke dışındaki faaliyetlerinin devamını sağlamak için girişimlere başladı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
FOTO FOKUS
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ