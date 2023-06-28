Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 22:53

Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği bildirildi.

Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
[Fotoğraf: GettyImages]

Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi.

Vadai'nin yanı sıra DK partisinden diğer bir milletvekili de onay oturumunun sonbahara ertelendiği bilgisini doğruladı.

İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantı 6 Temmuz'da yapılacak

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı duyuruldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, "gelecek hafta perşembe günü" düzenleneceğini kaydetmişti.

ETİKETLER
Macaristan İsveç NATO
Sıradaki Haber
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
23:03
Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
23:03
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
22:55
S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
22:52
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
22:47
Rusya, Wagner'in ülke dışındaki faaliyetlerinin devamını sağlamak için girişimlere başladı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
FOTO FOKUS
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ