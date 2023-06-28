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Dünya
Ria, Sputnik 28.06.2023 20:30

Putin: Rusya'da Kur’an-ı Kerim'e saygısızlık suçtur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da diğer bazı ülkelerden farklı olarak Kur’an-ı Kerim'e saygısızlığın suç olduğunu ve Rusya'nın bu yasal kurallara her zaman bağlı kalacağını söyledi.

Putin: Rusya'da Kur’an-ı Kerim'e saygısızlık suçtur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ne yaptığı ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söyledi.

Putin, “(Kur’an-ı Kerim) Müslümanlar için kutsal emanettir ve diğer tüm insanlar için de öyledir. Diğer ülkelerde farklı davrandıklarını, insanların dini duygularına saygı duymadıklarını ve üstelik bunun bir suç olmadığını söylediklerini biliyoruz” diye konuştu.

Rusya'da Kuran'a yapılan saygısızlığın hem Anayasa çerçevesinde hem de Ceza Kanunu'nda bir suç olduğunun altını çizen Putin, “Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur” ifadelerini kullandı.

Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

Putin’in bu açıklaması, İsveç’te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim’e yakma eylemine izin verilmesini izledi.

Rus lider ayrıca Rusya’daki Müslümanların ve Ortodoks Hristiyanların arasındaki kardeşçe ilişkilerin Rus halkının birlik ve beraberliğini pekiştirdiğine vurgu yaptı.

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