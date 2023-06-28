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Dünya
İHA 28.06.2023 19:17

Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor

Fransa’da halk, polisin 17 yaşındaki bir gence ateş açarak öldürmesini protesto etti.

Fransa’nın Nanterre kentindeki polisin 17 yaşındaki Nael M. adlı bir genci öldürmesinin ardından ülkede sokaklar karıştı.

Binlerce gösterici Nanterre sokaklarına dökülerek Fransız polisini protesto etti. Sokaklarda göstericilerin ateş açması sonucu birçok araç alev aldı.

Protestolarda havai fişekler patlatılırken otobüs durakları, iş yerleri ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis ise göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahalede bulundu.

Gösterilerin dozunun artmaması için binlerce polis ile yoğun güvenlik önlemleri alındı. Protestoların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

“Bir gencin öldürülmesi açıklanamaz ve affedilemez bir olay”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklama yaparak olayın tüm ulusu harekete geçirdiğini söyledi. Macron, “Bir gencin öldürülmesi açıklanamaz ve affedilemez bir olay” dedi.

Fransa’da polis şiddeti

Fransa’nın Nanterre kentinde polis ekipleri 17 yaşındaki Nael M.’ye dur ihtarında bulunmuş ancak Nael M.’nin uyarıya kulak asmadığı iddia edilmişti.

Fransız polisinin yakın mesafeden araç içerisindeki gence ateş açması sonucu 17 yaşındaki Nael M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

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