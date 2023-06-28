Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 23:01

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan "France Police " (Fransa Polis) sendikasının fesih koşullarının araştırılması için talimat verdi.

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
[Fotograf: AA]

France Police sendikası, Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesinin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "17 yaşındaki suçluya ateş açan meslektaşlarımıza aferin. (Sürücünün) aracını etkisiz hale getirerek kendi hayatlarını ve yolu kullanan diğer kişilerin hayatını kurtardılar. Bu haydudun ölümünün tek sorumlusu oğullarını yetiştiremeyen ebeveynleri." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tweet daha sonra silindi.

France Police sendikasının yöneticisi Bruno Attal ise dün şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Nael'i kastederek "Ölü bir polistense, ölü bir ayaktakımını tercih ederim" ifadesine yer verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, France Police'in milli polis teşkilatını temsil etmediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Attal, 9 Mart tarihli disiplin konseyinde alınan kararla memurluktan ihraç edildi.

Bakan Darmanin, Attal'ın "kabul edilemez" bir tweet attığını ifade ederek, "Cumhuriyet değerlerine ters düşen" bu sözleri kınadı.

Darmanin, söz konusu sendikanın fesih koşullarının araştırılması için bakanlığın ilgili servislerine talimat verdi.

Attal'ın bu sözlerinin internette uygunsuz içeriklerin şikayeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep eden Darmanin, Attal'ın ifadeleri hakkında Paris Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor

Olay

Polis, dün Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Sürücünün ölümüne tepki gösterenler farklı kentlerde sokaklara inmişti. Nanterre'de farklı mahallelerde gençler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
23:03
Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
23:01
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
22:55
S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
22:52
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
22:47
Rusya, Wagner'in ülke dışındaki faaliyetlerinin devamını sağlamak için girişimlere başladı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
FOTO FOKUS
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ