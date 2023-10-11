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Dünya
AA 11.10.2023 10:49

Titan denizaltısının son parçaları da karaya çıkarıldı

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının enkazının geri kalanı Atlantik Okyanusu'ndan çıkarıldı.

Titan denizaltısının son parçaları da karaya çıkarıldı

BBC'nin haberine göre, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, denizaltının son parçalarının da geçen hafta mühendislerce çıkarıldığını ve ABD'deki bir limana götürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Titan denizaltısının batışıyla ilgili uluslararası incelemelerin sürdüğüne işaret ederken, ilerleyen süreçlerde buna dair açıklama yapılacağını duyurdu.

Öte yandan sağlık ekiplerinin, çıkarılan parçalardaki insan kalıntılarını inceleyeceği ifade edildi.

5 kişi yaşamını yitirmişti

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

OceanGate olayın ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's Limanı'nda toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

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