Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 10:47

Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmedi.

Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada polisin miting organizatörlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.

"Filistin konuşuyor" ve "Filistin Eylem Komitesi" gibi Filistin yanlısı çeşitli platformlar, Berlin'de gösteri çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
12:17
Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
11:57
Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu
11:56
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki vatandaşlarımızı tahliye için her türlü hazırlığımız var
11:53
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
12:09
Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
ÖSYM'nin sınav soruları "yüksek güvenlikli" odada hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ