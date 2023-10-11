Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 10:34

Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek

Kanada, Filistinliler için yaklaşık 40,5 milyon dolarlık insani yardıma devam edeceklerini ve bu fondan Hamas'a aktarılmaması için konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek

Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen'in ofisi tarafından CBC News'e yapılan açıklamada, söz konusu yardımın Filistinli sivillerin kalkınmasına yönelik olduğu belirtildi.

Filistinlilere yönelik yaklaşık 40,5 milyon dolar değerindeki insani yardımın sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, bu yardımın Oxfam ve Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın, "Filistin yönetimi ya da Hamas'ın eline geçmeyeceği" ve konunun takipçisi olacakları vurgulanarak, "yardımın tamamen Filistinli siviller" için olduğunun altı çizildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Kanada Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
AYM, Can Dündar'ın hak ihlali başvurusunu kabul edilemez buldu
10:44
37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor
10:34
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:31
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
10:31
İnşaat maliyet endeksi ağustosta yüzde 4,62 arttı
10:26
Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 17,2 arttı
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
İzmir'in Karaburun ilçesi kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
İstanbul'da kuafördeki 'spreyli' iş kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ