Kanada, Filistinlilere insani yardıma devam edecek

Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen'in ofisi tarafından CBC News'e yapılan açıklamada, söz konusu yardımın Filistinli sivillerin kalkınmasına yönelik olduğu belirtildi.

Filistinlilere yönelik yaklaşık 40,5 milyon dolar değerindeki insani yardımın sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, bu yardımın Oxfam ve Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın, "Filistin yönetimi ya da Hamas'ın eline geçmeyeceği" ve konunun takipçisi olacakları vurgulanarak, "yardımın tamamen Filistinli siviller" için olduğunun altı çizildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.