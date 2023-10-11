BM: İsrail'in saldırılarında 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in hava saldırılarının ardından bölgedeki insani durama dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor" ifadesi kullanıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda da 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı.