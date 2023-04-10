Timsah saldırısından kurtulan balıkçı: Gözlerine parmaklarımı soktum

9 News'in haberinde, balıkçının Queensland eyaletine bağlı Cooktown'daki ücra bir sahilde zıpkınla balık avladığı yazıldı. Balıkçı bu esnada, 4,5 metrelik timsahla karşı karşıya geldi.

Queensland Ambülans Servisi'nden Valerie Noble, timsahın adamı üç kez ısırdığını ve suyun dibine doğru çektiğini ifade etti.

Noble, "Balıkçı, parmaklarını timsahın gözlerine birkaç kez soktuğunu ve kaçmayı başarıp kıyıya doğru yüzdüğünü söyledi" dedi ve ekledi:

"Son derece şanslı bir adam. Pek çok insan böyle bir hikaye anlatacak kadar yaşamaz."

Kafasından, karnından ve bacaklarından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan balıkçının durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililerse kolluk kuvvetleriyle temasa geçerek balık avı için bölgeye gelecek kişilerin suya girmeden önce uyarılmasını istedi.