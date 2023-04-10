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Ekonomi
Futurism, Fortune, Independent 10.04.2023 22:18

Ekonomist Albert Edwards: Kapitalizmin sonu yakın

Fransa'nın en köklü bankalarından Societe Generale'den ekonomist Albert Edwards, kapitalizmin sonunun gelmiş olabileceğini söyledi.

Ekonomist Albert Edwards: Kapitalizmin sonu yakın
[Ftoğraf: AP (Enflasyon ve diğer ekonomik sıkıntılar, İngiltere'de büyük protestolara ve grevlere yol açmıştı)]

Bankanın küresel stratejisti Edwards, haftalık yayımladığı piyasa analizinin 4 Nisan'daki sayısında şu ifadeleri kullandı:

"40 yılı aşkın süre finans sektöründe çalıştıktan sonra artık beni şaşırtabilecek pek bir şey kalmadığını düşünmüştüm. Ancak bu ekonomik döngüde daha önce görülmemiş düzeydeki kurumsal açgözlülüğü hayret verici buluyorum."

Edwards, şirketlerin pandemiyi ve Rusya - Ukrayna savaşını kendi kârlarını artırmak için kullandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"ABD'de son açıklanan kâr verileri, kapitalist sistemin olması gerektiği gibi işlediğine dair azalan güvenime büyük bir darbe daha vurdu. Şirketler önce pandemiyi, ardından da Ukrayna'daki savaşı 'vurgun yapmak' için kullandı."

"Enflasyon fırsatçılığıyla kar yükseltmek uzun vadede kamu düzenine zarar verecek"

Deneyimli ekonomist, dünya çapında yaşanan ekonomik sıkıntılara ve bununla bağlı toplumsal olaylara da işaret ederek, özellikle şirketlerin "enflasyon fırsatçılığıyla" karlarını yükseltmesinin, uzun vadede kamu düzenine de zarar vereceğini dile getirdi.

Edwards, yazısında söz konusu durumun sürmesi halinde bilinen anlamda kapitalizmin çökebileceğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon fırsatçılığı mutlaka bitmeli. Aksi takdirde kapitalizmin sonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu, milletvekilleri için artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir mesele."

ABD Başkanı Joe Biden da kasımdaki açıklamasında, ülkesinin ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde büyük petrol şirketlerinin yüksek kâr elde etmesini eleştirmişti. Petrol devlerini hedef alan Biden, "Ben bir kapitalistim, şirketlerin adil karlarıyla ilgili bir sorunum yok ama bu kadarı da yeter" demişti. 

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