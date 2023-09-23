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Dünya
The Sun 23.09.2023 13:21

Timsah ağzında insan cesediyle sokaklarda dolaştı

ABD'de ağzında cansız bir adamın bedeni ile dolaşan timsah görenleri şok etti. Timsah yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi.

Timsah ağzında insan cesediyle sokaklarda dolaştı
[Fotoğraf: FOX 13 WTVT]

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Clearwater'da bulunan yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki timsah yetkilileri alarma geçirdi. Olay bölge sakinlerinden birinin ağzında cansız birinin bedenini taşıyan devasa bir timsah gördüğünü ihbar etmesi ile ortaya çıktı.

News 9'a konuşan JaMarcus Bullard isimli görgü tanığı, "Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

Yaptığı bir iş görüşmesinden denk gelirken timsahı gördüğünü anlatan Bullard, acil durum personelinin gelir gelmez devasa timsahı sudan çıkardığını belirterek "Biz uzakta beklerken bir silah sesi duyduk sanırım timsahı vurdular" dedi.

Timsah ağzında insan cesediyle sokaklarda dolaştı

Pinellas İlçesi Şerif Ofisi de olay sonrası hem kurbanın hem de timsahın kanaldan çıkarıldığını doğruladı ancak tetiği çekenlerin kendileri olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de 4.5 metrelik timsahın müfettişlerin yanında kanlar içerisinde yattığı görüldü. Timsahın bulunduğu bölge, 5 dönümlük bir gölü de içeren Ridgecrest Park'da yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberde bölge sakinlerine göre devasa timsahlar bölgede sık sık görülüyor ancak bu hafta etkisiz hale getirilen timsah en büyüklerden biriydi. Müfettişler timsahın ağzında cansız bedeni bulunan Floridalı vatandaşın ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.

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