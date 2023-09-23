Uçakta gaz çıkaran köpeğin yanına oturan çifte tazminat ödenecek

Gill ve Warren Press önceki haftalarda Avrupa'dan Yeni Zelanda'ya uzanan yolculuklarının ilk ayağında Singapur Havayolları'yla Paris'ten Singapur'a 13 saatlik bir uçuştaydı.

Premium ekonomi koltukları için ekstra ücret ödeyen çift, kendilerini yolculuğu huzursuz kılan duygusal destek köpeği olan bir yolcunun yanında buldu. Gill Press o sırada "bir ses duyduğunu, bunun ağır bir homurtu olduğunu" ve tüm uçuş boyunca bu hayvanın yanında oturmak istemediğini söyledi.

Ancak Gill, kabin ekibinden birine yer değiştirip değiştiremeyeceklerini sorduğunda, sadece ekonomi sınıfının arka tarafında boş koltuklar olduğu yanıtını aldı. Çift, oldukları yerde kaldı ancak Warren Press'in ayak boşluğunu işgal eden köpeğin "yellenmesi" nedeniyle yolculuğun yarısına doğru kokunun dayanılmaz hale geldiğini iddia etti.

Gill, sahibi "köpeği koridora çıkaramıyordu çünkü kabin ekibi servis masalarını geçiremiyordu, bu yüzden köpeğin daha fazla yaklaşması gerekiyordu, bu da köpeğin başının kocamın ayaklarının altında olması anlamına geliyordu" dedi.

Birden fazla şikayet ve para iadesi talebinin ardından Singapur Havayolları 200 NZ$ (yaklaşık 3 bin 200 TL) değerinde bir seyahat çeki teklif etti. Gill bunun kabul edilemez olduğunu çünkü çiftin "ödedikleri paranın karşılığını alamadıklarını" savundu.

Havayolu sonrasında çifte ulaştı ve "iyi niyet göstergesi olarak" her biri 982,50 NZ$ (yaklaşık 15 bin 750 TL) tutan uçuş sınıfı farkını geri ödeyeceklerini söyledi.

Çift ayrıca daha önce hediye edilen seyahat kuponlarını da saklayabilecek.

Gill, parayı Yeni Zelanda'daki bir rehber köpek yardım kuruluşuna bağışlamayı planladıklarını söyledi.