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Dünya
AA 23.09.2023 13:08

Kolombiya, Cumhurbaşkanı Petro'nun BM'deki konuşmasını "daha fazla alkış almış gibi" montajladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşması, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nce daha çok dinleyici tarafından alkışlanmış gibi montajlanarak paylaşıldı.

Kolombiya, Cumhurbaşkanı Petro'nun BM'deki konuşmasını "daha fazla alkış almış gibi" montajladı

Petro'nun daha fazla alkış aldığını göstermek için montajlanarak verilen konuşması, ilk defa Kolombiya'daki internet sitesi La Silla Vacia tarafından tespit edildi.

Associated Press (AP) ise BM konuşmalarını kaydeden AP fotoğrafçısı Richard Drew'un çekimleri, BM resmi yayını ve Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin YouTube kanalından yaptığı paylaşımları karşılaştırarak konuşmanın montajlandığını teyit etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, söz konusu yayının bandında ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasındaki alkışları kullandı. Böylece montajda Biden'den sonra söz alan Petro'nun daha çok kişi tarafından alkışlandığı imajı verilmek istendi.

BM resmi yayınında Biden'ın konuşmasının sonuna denk gelen 1:52:39 zaman aralığının Petro'nun konuşmasının sonuna eklendiği ortaya çıktı.

BM 78. Genel Kurulu'nda 20 Eylül'de katılımcılara hitap eden Petro, iklim değişikliğiyle mücadele, Küba'nın terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, Ukrayna'daki savaş ve Filistin meselesine değinmişti.

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